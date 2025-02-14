Юнацька збірна України здобула першу в історії перемогу на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі.

Поєдинок проти Латвії завершився з рахунком 5:4.

Українці пропустили вже на 3 хвилині матчу. За декілька хвилин латвійці забили вдруге, реалізувавши більшість. Україна ж відповіла голом лише на останніх хвилинах другого періоду.

А в третьому періоді відбулася злива результативних кидків. На гол України Латвія відповіла моментально. Українці знову зрівняли рахунок та навіть зуміли вийти вперед, але суперники відновили паритет. Вирішальну шайбу "синьо-жовті" забили на останніх хвилинах зустрічі.

Найкращим гравцем матчу у складі збірної України визнали Арсенія Воротеляка. Зауважимо, що він є автором першої шайби в історії збірної на цьому турнірі.

Європейський Юнацький Олімпійський Фестиваль

Турнір з хокею, 14 лютого

Латвія – Україна 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)

Шайби: 1:0 – Клауцанс (Руткіс, Берзкалнс), 03:23, 2:0 – Малішевс (Клауцанс, Берзкалнс, більш.), 2:1 – Спаскін (Скиба, Ісаєв, більш.), 16:02, 2:2 – Васяк (Воротеляк, Соханевич), 20:32, 3:2 – Рейдзанс (Малішевс), 21:29, 3:3 – Скиба (Воротеляк), 36:42, 3:4 – Воротеляк (Ступніцький, Васяк), 42:31, 4:4 – Малішевс, 55:17, 4:5 – Соханевич (Воротеляк, Остапенко), 58:01

Вже завтра, 15 лютого, Україна зіграє в півфінальному раунді. Початок матчу о 16:00 за київським часом. Суперник визначиться пізніше. Нагадаємо, у першій грі юнацька збірна України зазнала поразки від Словаччини.

Зі складом команди на цей турнір можна ознайомитися тут. Зазначимо, що напередодні Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю юнацька збірна України U-18 тріумфувала на турнірі імені Владіміра Дзурілли.