Де та коли дивитися бій Денис Берінчик – Кейшон Девіс

У ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом.

Для 36-річного непереможеного українця це буде перший захист титулу WBO, який Берінчик сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Головний бій та весь файткард вечора боксу можна буде подивитися за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі в день події. Орієнтовний час початку – 03:00 за Києвом.

Зазначимо, що наступний суперник молодший за Берінчика на 11 років – Кейшону Девісу лише 25. У нього за плечима 12 перемог у 12 поєдинках, ще один бій визнаний таким, що не відбувся.

Вечір боксу у Нью-Йорку, головною подією якого буде поєдинок Берінчика та Девіса, організовує промоутерська компанія Top Rank, якою керує Боб Арум.