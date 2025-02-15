Ураган розгромив AM Estate та інші матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні, 15 лютого, відбувся другий матч 1/8 фіналу Кубку України, в якому Ураган зустрічався з AM Estate.

Поєдинок завершився з рахунком 7:2 на користь івано-франківського клубу.

Попри рівний перший тайм, у другій половині зустрічі Ураган не залишив шансів супернику, забивши у їх ворота шість м'ячів.

У ще одному поєдинку часового слота Суха Балка знищила Харків та вийшла в 1/4 фіналу.

Сокіл у матчі-відповіді програв Атлетику, але зміг пробитись у наступний раунд завдяки перемозі у першій зустрічі з рахунком 4:2.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, 15 лютого

Ураган – AM Estate 7:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Дичук, 13, 2:0 – Богославський, 23, 3:0 – Приходько, 28, 3:1 – Чуніховський, 31, 4:1 – Дичук, 31, Британ, 5:1 – Британ, 34 5:2 – Іванов, 35, 6:2, Терентьєв, 39, 7:2 – Запорожан, 40

Харків – Суха Балка 2:9 (0:4)

Голи: 0:1 – Рибак, 2, 0:2 – Топчій, 2, 0:3 – Пелех, 10, 0:4 – Топчій, 17 0:5 – Пелех, 18, 0:6 - Рибак, 22, 1:6 – Братенко, 25, 1:7 – Легендзевич, 26, 1:8 – Ярошенко, 33, 1:9 – Корженко, 33 (автогол), 2:9 – Халін, 35

Сокіл – Атлетик 2:3 (1:3)

Голи: 1:0 – Сохорук, 3, 1:1 – Сторожук, 4, 1:2 – Калашник, 13, 1:3 – Мещеряков, 14, 2:3 – Данилюк, 39

Зазначимо, що в останніх двох матчах ігрового дня ХІТ зустрінеться з Авророю, а Sky Up – з Авалоном.