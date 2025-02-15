Ми будемо у фіналі, – півзахисник Барселони зробив гучну заяву про плани команди на сезон

Півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес прокоментував плани команди на другу частину сезону-2024/25.

Слова 21-річного хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Барселона востаннє вигравала Лігу чемпіонів, коли мені було 12. Тоді я святкував разом зі своєю сім'єю.

31 травня ми будемо у фіналі Лігіи чемпіонів", – заявив Лопес.