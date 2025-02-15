Ми будемо у фіналі, – півзахисник Барселони зробив гучну заяву про плани команди на сезон
Фермін Лопес
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Півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес прокоментував плани команди на другу частину сезону-2024/25.
Слова 21-річного хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Барселона востаннє вигравала Лігу чемпіонів, коли мені було 12. Тоді я святкував разом зі своєю сім'єю.
31 травня ми будемо у фіналі Лігіи чемпіонів", – заявив Лопес.
Зазначимо, що до 1/8 фіналу головного єврокубка каталонці пробились з другого місця основного етапу турніру.
У поточній кампанії на рахунку хавбека п'ять забитих м'ячів та п'ять асистів у 25 матчах за Барселону.
Нагадаємо, раніше Лопес підписав новий контракт із "блаугранас".