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Ми будемо у фіналі, – півзахисник Барселони зробив гучну заяву про плани команди на сезон

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 13:47
Ми будемо у фіналі, – півзахисник Барселони зробив гучну заяву про плани команди на сезон
Фермін Лопес
Getty images

Півзахисник каталонської Барселони Фермін Лопес прокоментував плани команди на другу частину сезону-2024/25.

Слова 21-річного хавбека наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Барселона востаннє вигравала Лігу чемпіонів, коли мені було 12. Тоді я святкував разом зі своєю сім'єю.

31 травня ми будемо у фіналі Лігіи чемпіонів", – заявив Лопес.

Зазначимо, що до 1/8 фіналу головного єврокубка каталонці пробились з другого місця основного етапу турніру.

У поточній кампанії на рахунку хавбека п'ять забитих м'ячів та п'ять асистів у 25 матчах за Барселону.

Нагадаємо, раніше Лопес підписав новий контракт із "блаугранас".

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