Визначилась дата наступного бою Амосова

Колишній чемпіон MMA промоушену Bellator Ярослав Амосов (27-1) свій наступний бій проведе 14 березня в США в організації Fightality.

Суперником українця стане американець Кертіс Міллендер (22-11). Їх двобій відбудеться у Віллоубруку, США та стане головною подією шоу.

Нагадаємо, у вересні українець повідомив про завершення контракту з Bellator. Ярослав виступав у промоушені з 2018 року.

12 червня 2021-го уродженець Ірпеня переміг бразильця Дугласа Ліму та виграв титул чемпіона в напівсередній вазі. Після того Амосов провів один успішний захист (перемога над Логаном Сторлі), але в наступному поєдинку зазнав поразки від Джейсона Джексона, яка стала першою в його професійній ММА-кар'єрі.