NAVI оголосили про підписання одного з найкращих українських шахістів

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere оголосила про підписання трьох шахістів світового рівня – Нодірбека Абдусатторова, Олександра Бортника та Веслі Со.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

Ці підписання зроблені напередодні багатотитульного турніру Esports World Cup 2025, на якому вперше будуть представлені шахи.

We’re making a grand move! NAVI is officially entering the world of chess! @chesscom



Please welcome our Grandmasters @NodirbekGM, @WesleySo_, and @BortnykChess! pic.twitter.com/j1CxIGApyd — NAVI Chess (@NAVIChess) February 15, 2025

Зазначимо, що Веслі Со – один з сильніших шахістів світу, який має за плечима перемоги на Більбао Мастерс, Кубку Сінкфілда, а також става чемпіоном США з шахів.

У 2017 році філіппінський гросмейстер був другим шахістом у світі за рейтингом ЕЛО.

Олександр Бортник – український гросмейстер, який віддає перевагу онлайн-турнірам з контролем часу бліц та рапід. Спортсмен перемагав на турнірах Chess.com та Charlotte Open. Посідає дев'яте місце рейтингу українських шахістів з рейтингом ЕЛО 2601.

Нодірбек Абдусатторов – молодий шахіст з Узбекистану, який вже у віці 13 років виконав гросмейстерську норму. Ставав олімпійським чемпіоном серед юніорів та чемпіоном світу з рапіду, обігравши за ходом турніру Магнуса Карлсена та Яна Непомнящего.

Нагадаємо, раніше Team Liquid оголосили про підписання одного з найкращих шахістів сучасності.