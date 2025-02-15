Визначилася суперниця Костюк по першому колу турніру у Дубаї

Стало відомо, з ким зіграє українська тенісистка Марта Костюк (21) у першому колі турніру серії WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships, який з 16 по 22 лютого пройде у Дубаї, ОАЕ.

Костюк на старті змагань зустрінеться з переможницею кваліфікації Катериною Синяковою (53, Чехія). Раніше суперниці не грали одна з одною.

У випадку перемоги, у другому раунді на Марту чекатиме матч або проти Донни Векич (19, Хорватія), або проти Софії Кенін (73, США).

Раніше визначилися суперниці на турнірі у Дубаї для ще трьох українських тенісисток.