Джерело - Чемпіон.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч проти вотфорда в 6-му турі АПЛ.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Your City line-up to take on Watford!— Manchester City (@ManCity) September 21, 2019
XI | Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero
Subs | Bravo, Sterling, Gundogan, Jesus, Angelino, Cancelo, E Garcia
📝 @haysworldwide
🔵 #MCIWAT #ManCity pic.twitter.com/s2X9z7EZQq
Таке трапилося вперше з 17 квітня, коли він пропустив матч з Тоттенгемом через відновлення після травми.
Серія виходів у стартовому складі тривала 13 матчів у всіх турнірах.
Всього у поточному сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів.
Нагадаємо, Зінченко потрапив до сотні найкращих гравців АПЛ.
Раніше, Каштру і Гвардіола прокоментували матч ЛЧ Шахтар - Мансіті (0:3).