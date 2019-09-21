Це сталося вперше з квітня цього року

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч проти вотфорда в 6-му турі АПЛ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Your City line-up to take on Watford!



XI | Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Aguero



Subs | Bravo, Sterling, Gundogan, Jesus, Angelino, Cancelo, E Garcia



📝 @haysworldwide

🔵 #MCIWAT #ManCity pic.twitter.com/s2X9z7EZQq — Manchester City (@ManCity) September 21, 2019

Таке трапилося вперше з 17 квітня, коли він пропустив матч з Тоттенгемом через відновлення після травми.

Серія виходів у стартовому складі тривала 13 матчів у всіх турнірах.

Всього у поточному сезоні 22-річний футболіст зіграв 7 матчів.

Нагадаємо, Зінченко потрапив до сотні найкращих гравців АПЛ.

Раніше, Каштру і Гвардіола прокоментували матч ЛЧ Шахтар - Мансіті (0:3).