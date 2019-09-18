Ділан Вуанту став гравцем Динамо

Півзахисник Шахтаря Ділан Вуанту буде виступати за Динамо.

Деталі угоди із гравцем не відомі. Вуанту вже потрапив у заявку киян U-17 на сайті УАФ.

Півзахисник починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 Чорноморець і Шахтаря. У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Відзначимо, що Вуанто став відомий фразою Жадсона - Де Динамо, де.

Раніше, Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи.

Нагадаємо, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.