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Вчора 23:37 1691 0
Ділан Вуанту став гравцем Динамо
Динамо підписало 16-річного гравця Шахтаря, який повторював знамениту фразу Жадсона
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Ділан Вуанту буде виступати за Динамо.

Деталі угоди із гравцем не відомі. Вуанту вже потрапив у заявку киян U-17 на сайті УАФ.

Півзахисник починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 Чорноморець і Шахтаря. У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Відзначимо, що Вуанто став відомий фразою Жадсона - Де Динамо, де.

Раніше, Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи.

Нагадаємо, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.

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