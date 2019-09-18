Джерело - ua.tribuna.com.
Півзахисник Шахтаря Ділан Вуанту буде виступати за Динамо.
Деталі угоди із гравцем не відомі. Вуанту вже потрапив у заявку киян U-17 на сайті УАФ.
Півзахисник починав свою кар'єру, виступаючи за ДЮСШ-11 Чорноморець і Шахтаря. У складі "гірників" гравець провів два останні сезони, виступаючи в першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.
Відзначимо, що Вуанто став відомий фразою Жадсона - Де Динамо, де.
Раніше, Динамо дозаявило Шапаренка та Цітаішвілі на Лігу Європи.
Нагадаємо, Михайличенко вказав на позитив у Динамо.