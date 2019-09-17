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Наполі -Ліверпуль: дивитися онлай-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:00 158 0
Наполі -Ліверпуль: дивитися онлай-трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Італійський клуб Наполі 17-го вересня прийме чинного чемпіона Ліги чемпіонів Ліверпуль. Команди зіграють у рамках першого туру Ліги чемпіонів. Переглянути протистояння в Україні можна по телебаченню та онлайн.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 в Україні володіють телеканали Футбол 1 та Футбол 2. Саме другий і транслюватиме матч Наполі – Ліверпуль.

Початок трансляції поєдинку Наполі – Ліверпуль о 21:50. Гра в Неаполі розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч Наполі – Ліверпуль можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали Футбол 1 та Футбол 2.

Команди другий рік поспіль зустрічаються на груповому етапі. Торік клуби обмінялися перемогами: в Неаполі мінімальну звитягу відсвяткували саме господарі.

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