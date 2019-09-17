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Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані
Вчора 16:10 1524
Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:38 917
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
Вчора 19:53 1407
Червенков залишив посаду головного тренера Чорноморця
Вчора 15:47 1385
Марченко поступився у вирішальному матчі Кубка Девіса
Вчора 12:40 1351
Рейтинг WTA: Ястремська оновила власний рекорд
Вчора 11:00 8619
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
15.09.2019 23:26 2454
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
15.09.2019 21:48 28818
Мотор програв Веспрему у першому турі Ліги чемпіонів
15.09.2019 19:34 886
Динамо зганьбилося у матчі проти Десни
15.09.2019 19:02 2573 1
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Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів
Ідеальна комбінація гравців Мотора у матчі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 18:32 727
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
Вчора 17:15 623
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
Вчора 14:22 844
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2454
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4157 3
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США!
Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! Valeriy Ruchka
14.09.2019 07:56 2277 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1610
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 1935
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 2074
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 759
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 484
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 2068
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією
Зінченко лаконічно охарактеризував кам-бек збірної України у грі з Нігерією Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:56 3325 1
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників
Світоліна отримала смішне прізвисько від китайських уболівальників Valeriy Ruchka
11.09.2019 16:31 3034
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке
Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
11.09.2019 14:56 944
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 14:04 255217
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.