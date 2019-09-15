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Мораес наздогнав Шевченка в списку бомбардирів УПЛ за всю історію

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Нападник обійшов у списку Олега Матвєєва і зрівнявся з Андрієм Шевченком
Мораес наздогнав Шевченка в списку бомбардирів УПЛ за всю історію
#Мораес, #Шевченко, #УПЛ, #Шахтар, #Зоря

Джерело - Трибуна.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес відзначився дублем у центральному матчі сьомого туру УПЛ з Зорею (4:3), що дозволило йому поліпшити своє положення в списку кращих бомбардирів турніру за всю його історію.

Про це повідомляє Трибуна.

Ці голи стали 82-м і 83-м для 32-річного бразильця з українським паспортом, завдяки чому він піднявся в рейтингу голеадорів УПЛ з 14-го рядка на 12-ий.

Йому для цього знадобився 151 матч. 35 м'ячів він забив у складі донецького Металурга, 22 - граючи за Динамо, 26 - представляючи Шахтар.

Нападник обійшов у списку Олега Матвєєва і зрівнявся з Андрієм Шевченком.

Лідирувати в рейтингу продовжують Максим Шацьких, Сергій Ребров та Євген Селезньов.

Нагадаємо, Коноплянка дебютував у складі Шахтаря.

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