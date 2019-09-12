Володимир Мазяр є амбітним тренером, який ідеально підійшов під амбіції ФК Львів.

Про це розповів генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків.

"Запропонували посаду головного тренера ПФК Львів Володимиру Мазяру, оскільки це амбітний спеціаліст, який має шанс показати себе в одному з найамбітніших проектів українського футболу. Цей той випадок, коли футбольний клуб та тренер потрібні один одному задля досягнення високих цілей.

Зараз настав той самий момент, коли усі механізми у проекті вже злагоджено працюють, бразильці демонструють свій високий потенціал, підтягуються до основи молоді вихованці клубної академії, а команда демонструє цікавий футбол та хоче стати ще більш конкурентоздатною. І для цього ПФК Львів потрібен наставник нової формації: молодий, харизматичний та амбітний", – розповів Паньків.