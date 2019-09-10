Став відомий новий головний тренер ФК Львів

ФК Львів призначив Володимира Мазяра новим головним тренером клубу.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу.

Мазяр замінить на посаді головного тренера Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін. Умови угоди із українським спеціалістом не розголошуються.

Володимира Мазяра вже представили команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.

Нагадаємо, Володимир Мазяр залишив посаду головного тренера команди Першої ліги Гірник-Спорт.

Раніше, Санжар став головним тренером львівських Карпат.