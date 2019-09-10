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Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я

Сьогодні 14:44 642 0
Стали відомі деталі звільнення Володимира Мазяра із поста головного тренера Гірник-Спорт
Мазяр пішов із клубу Першої ліги за станом здоров’я
#Мазяр, #ФК Львів, #Гірник-Спорт

Джерело - gornyak-sport.net.

Екс-головний тренер Гірник-Спорт Володимир Мазяр розірвав контракт із клубом через погіршення стану здоров’я.

Про це розповів президент клубу Петро Каплун.

"Клуб припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Мазяром за згодою сторін і в зв'язку з погіршенням здоров'я 41-річного фахівця", – розповів Петро Каплун.

Відзначимо, що вже сьогодні Мазяр був призначений новим головним тренером ФК Львів.

Нагадаємо, Володимир Мазяр залишив посаду головного тренера команди Першої ліги Гірник-Спорт.

Раніше, Санжар став головним тренером львівських Карпат.

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