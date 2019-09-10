Джерело - gornyak-sport.net.
Екс-головний тренер Гірник-Спорт Володимир Мазяр розірвав контракт із клубом через погіршення стану здоров’я.
Про це розповів президент клубу Петро Каплун.
"Клуб припинив співпрацю з головним тренером команди Володимиром Мазяром за згодою сторін і в зв'язку з погіршенням здоров'я 41-річного фахівця", – розповів Петро Каплун.
Відзначимо, що вже сьогодні Мазяр був призначений новим головним тренером ФК Львів.
Нагадаємо, Володимир Мазяр залишив посаду головного тренера команди Першої ліги Гірник-Спорт.
Раніше, Санжар став головним тренером львівських Карпат.