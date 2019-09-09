Мій профіль
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
Сьогодні 08:11 604
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
Вчора 09:13 1734
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
07.09.2019 23:50 2078
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
07.09.2019 22:15 1819
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
07.09.2019 20:49 2342
Литва - Україна 0:3. Як це було
07.09.2019 20:48 6302
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
06.09.2019 20:26 2413
Велика добірка осінніх марафонів Європи
06.09.2019 12:44 563 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
06.09.2019 03:30 2882
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
05.09.2019 08:10 7952
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:26 Футбол Венгер: Арсенал міг підписати Мессі 150
12:09 Футбол Шевченко: Ротація однозначно буде 335
11:48 Футбол Ф’юрі: Навіть за 50 млн доларів не відмовлюсь від реваншу із Вайлдером 94
11:33 Футбол Інтер націлився на Милинковича-Савича і К'єзу 276
11:18 Футбол Михайличенко анонсував повернення Бойка 1052
10:53 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу 5485
10:35 Футбол Леоненко назвав проблему Коноплянки 852
10:16 Футбол Михайличенко: Працюємо над фізичним станом гравців 745
09:56 Блог Збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені 321
09:56 Футбол Шевченко вказав на основні помилки у грі збірної України 540
09:37 Хокей Донбас вп'яте став переможцем Donbass Open Cup 329
09:16 Футбол Іспанія - Фарерські острови 4:0. Огляд матчу 377
09:06 Футбол Коноплянка вказав причину переходу у Шахтар 1629 1
08:49 Футбол Яремчук: Гент назвав Ромі захмарну ціну за мене 399
08:30 Футбол Фінляндія – Італія 1:2. Огляд матчу 165
08:11 Теніс Надаль переміг Медведєва та виграв US Open 604
8 Вересня 2019
23:52 Бокс Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні 726
23:39 Футбол Італія перемогла Фінляндію, Швеція зіграла внічию з Норвегією. Результати 5 туру кваліфікації Євро-2020 1049
23:11 Футбол Палкін: Коноплянка отримає ігрову практику 393
22:52 Футбол Грузія - Данія 0:0. Огляд матчу 193
22:43 Гімнастика Українські гімнасти виграли 5 нагород на Кубку світового виклику 431
22:31 Теніс Надаль - Медведєв: онлайн-трансляція фіналу US Open 1957
22:27 Футбол Рамос повторив рекорд Касільяса 297
21:56 Футбол Йович отримав травму в матчі за збірну Сербії 230
21:51 Футбол Динамо - Кристал 6:0. Огляд матчу 566

Михайличенко: Працюємо над фізичним станом гравців

Сьогодні 10:16 745 0
Олексій Михайличенко прокоментував підхід до підготовки гравців Динамо
Михайличенко: Працюємо над фізичним станом гравців
#Динамо, #Михайличенко, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Підхід до підготовки футболістів Динамо змінився при новому головному тренері Олесію Михайличенку.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Наскільки задоволені фізичним станом футболістів? Щоб сказати, задоволені ми чи ні, потрібно провести тестування. А в цілому, робота, яку ми проводимо, трохи інша, вона відрізняється від тієї, що була раніше, і вимоги трохи змінилися, тому просто скажу, що над фізичним станом ми працюємо. Вся команда повинна бути добре готова", – відзначив Михайличенко.

Раніше, гравці Динамо висловили претензії Михайличенку через Євтушенка.

Нагадаємо, лідер Динамо травмувався у матчі за збірну.

Коментарі ()