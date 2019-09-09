Підхід до підготовки футболістів Динамо змінився при новому головному тренері Олесію Михайличенку.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Наскільки задоволені фізичним станом футболістів? Щоб сказати, задоволені ми чи ні, потрібно провести тестування. А в цілому, робота, яку ми проводимо, трохи інша, вона відрізняється від тієї, що була раніше, і вимоги трохи змінилися, тому просто скажу, що над фізичним станом ми працюємо. Вся команда повинна бути добре готова", – відзначив Михайличенко.