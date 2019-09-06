Жерсон Родрігес може деякий час залишитися поза футболом

Нападник київського Жерсон Родрігес отримав травму у товариському матчі збірної Люксембургу проти Північної Ірландії.

У компенсований час захисник суперників жорстко сфолив проти нападника Динамо, який так і не зміг підвестися на ноги після зіткнення.

Наразі невідомі терміни відновлення Родрігеса. Також під питанням його участь у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії.

Раніше повідомлялося, що Шапаренко та Миколенко не потрапили у заявку Динамо у Лізі Європи.

Нагадаємо, нападник Динамо вибув на тривалий термін.