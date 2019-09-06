Джерело - sport.ua.
Нападник київського Жерсон Родрігес отримав травму у товариському матчі збірної Люксембургу проти Північної Ірландії.
У компенсований час захисник суперників жорстко сфолив проти нападника Динамо, який так і не зміг підвестися на ноги після зіткнення.
Наразі невідомі терміни відновлення Родрігеса. Також під питанням його участь у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії.
Раніше повідомлялося, що Шапаренко та Миколенко не потрапили у заявку Динамо у Лізі Європи.
Нагадаємо, нападник Динамо вибув на тривалий термін.