Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зрівнявся зі своїм колишнім партнером Ікером Касільясом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Серхіо Рамос з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів. Це його 167-й вихід у футболці національної команди.

1️⃣6️⃣7️⃣ - @SergioRamos equals Iker Casillas on a record 167 appearances for Spain🇪🇸. Ramos has scored exactly 1 goal in 8 of his last 9 Spain appearances. #VamosEspaña #EURO2020