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Рамос повторив рекорд Касільяса

Сьогодні 22:27 66 0
Іспанець з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів
Рамос повторив рекорд Касільяса
#Рамос, #Касільяс

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зрівнявся зі своїм колишнім партнером Ікером Касільясом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Серхіо Рамос з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів. Це його 167-й вихід у футболці національної команди.

Капітан "фурії рохи" повторив рекорд свого колишнього партнера по клубу та збірній Ікера Касільяса.

Наразі іспанці лідирують у своїй відбірковій групі, набравши 15 очок.

Нагадаємо, Йович отримав травму в матчі за збірну Сербії.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.

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