Іспанець з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зрівнявся зі своїм колишнім партнером Ікером Касільясом за кількістю матчів у футболці національної команди.

Про це повідомляє Gracenote Live.

Серхіо Рамос з'явився на полі у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти збірної Фарерських островів. Це його 167-й вихід у футболці національної команди.

1️⃣6️⃣7️⃣ - @SergioRamos equals Iker Casillas on a record 167 appearances for Spain🇪🇸. Ramos has scored exactly 1 goal in 8 of his last 9 Spain appearances. #VamosEspaña #EURO2020 — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 8, 2019

Капітан "фурії рохи" повторив рекорд свого колишнього партнера по клубу та збірній Ікера Касільяса.

Наразі іспанці лідирують у своїй відбірковій групі, набравши 15 очок.

Нагадаємо, Йович отримав травму в матчі за збірну Сербії.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.