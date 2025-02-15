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Турнір чотирьох націй. Швеція зустрінеться з Фінляндією

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 08:08
Турнір чотирьох націй. Швеція зустрінеться з Фінляндією
НХЛ

Сьогодні, 15 лютого, відбудеться матч другого туру Турніру чотирьох націй, в якому зустрінуться збірні Швеції та Фінляндії.

Після першого матчу команди розмістились на третьому та четвертому місці відповідно. Нагадаємо, шведські хокеїсти програли Канаді в овертаймі, а Фінляндія розгромно поступилась США.

У фіналі зіграють перша та друга команди попереднього етапу. Старт матчу другого туру заплановано на 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що НХЛ хоче відродити Кубок світу і запросити туди Росію.

Збірна Швеції з хокею Збірна Фінляндії з хокею Турнір чотирьох націй

Турнір чотирьох націй

Канада виграла перший в історії матч Турніру чотирьох націй, обігравши в овертаймі Швецію

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