Турнір чотирьох націй. Швеція зустрінеться з Фінляндією

Сьогодні, 15 лютого, відбудеться матч другого туру Турніру чотирьох націй, в якому зустрінуться збірні Швеції та Фінляндії.

Після першого матчу команди розмістились на третьому та четвертому місці відповідно. Нагадаємо, шведські хокеїсти програли Канаді в овертаймі, а Фінляндія розгромно поступилась США.

У фіналі зіграють перша та друга команди попереднього етапу. Старт матчу другого туру заплановано на 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що НХЛ хоче відродити Кубок світу і запросити туди Росію.