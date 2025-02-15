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Бондарев продемонстрував найкращу кваліфікацію в сезоні Формули-4

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 07:48
Бондарев продемонстрував найкращу кваліфікацію в сезоні Формули-4
Олександр Бондарев

Сьогодні зранку, 15 лютого, український пілот академії Вільямс Олександр Бондарєв показав свій найкращий результат в межах кваліфікацій, посівши 6-7 місце.

Гонщик продемонстрував однаковий час з угорським пілотом Мартіном Молнаром – 00:01:55.9.

Перша гонка етапу відбудеться вже на сьогодні о 10:55 за київським часом. Другий та третій заїзди заплановані на завтра – 08:35 та 12:15.

Зазначимо, що за підсумками третього етапу Бондарев піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу.

Олександр Бондарев Формула-4

Олександр Бондарев

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