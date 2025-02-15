Нам шкода вболівальників, – Мареска прокоментував поразку Челсі від Брайтона
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував розгромну поразку команди в матчі 25 туру АПЛ проти Брайтона.
Слова спеціаліста наводить ESPN.
"Я розчарований у всьому, що стосується цього матчу. Нам шкода вболівальників, які приїхали на цей матч. У тому положенні, в якому знаходиться Челсі, останні 14 турів требу проводити набагато краще.
Зараз той момент, коли ми відчуваємо, що можемо легко пропустити та дуже важко забити. Є дуже багато речей, які нам слід поліпшити.
Це наш найгірший виступ з того часу, як я прийшов у Челсі. Втім, ми все ще в гонці за четвірку АПЛ", – розповів Мареска.
Наразі "сині" знаходяться на 4 місці в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 43 очки. В наступному поєдинку лондонці зустрінуться з Астон Віллою – матч відбудеться 22 лютого.
Нагадаємо, що перед цим поєдинком Енцо Мареска визнав, що Челсі не готовий грати в чотирьох турнірах одночасно.