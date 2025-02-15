Нам шкода вболівальників, – Мареска прокоментував поразку Челсі від Брайтона

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував розгромну поразку команди в матчі 25 туру АПЛ проти Брайтона.

Слова спеціаліста наводить ESPN.

"Я розчарований у всьому, що стосується цього матчу. Нам шкода вболівальників, які приїхали на цей матч. У тому положенні, в якому знаходиться Челсі, останні 14 турів требу проводити набагато краще.



Зараз той момент, коли ми відчуваємо, що можемо легко пропустити та дуже важко забити. Є дуже багато речей, які нам слід поліпшити.



Це наш найгірший виступ з того часу, як я прийшов у Челсі. Втім, ми все ще в гонці за четвірку АПЛ", – розповів Мареска.