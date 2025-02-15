"Чемпіонський" матч Баварії проти Баєра: анонс матчів 22 туру Бундесліги
Томас Мюллер та Йозуа Кімміх
Instagram Томаса Мюллера
У суботу, 15 лютого, низкою матчів продовжується 22 тур німецької Бундесліги.
Боруссія Дортмунд в гостях зустрінеться з Бохумом, а один з претендентів на місце в Лізі чемпіонів Штутгарт прийматиме на своєму полі Вольфсбург.
Центральний матч туру буде зіграно о 19:30 за київським часом – Баєр в Леверкузені прийматиме Баварію. Наразі чинний чемпіон Німеччини відстає від "червоних" на 8 очок в турнірній таблиці, тож цей поєдинок сміливо можна називати "чемпіонським".
Розклад матчів 22 туру Бундесліги:
- 16:30 Бохум – Боруссія Дортмунд
- 16:30 Штутгарт – Вольфсбург
- 16:30 Уніон – Боруссія Менхенгладбах
- 16:30 Санкт-Паулі – Фрайбург
- 19:30 Баєр Леверкузен – Баварія
Зазначимо, що тур стартував вчора поєдинок між Аугсбургом та РБ Лейпциг, який завершився неочікуваним для "биків" результатом.