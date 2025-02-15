Миколенко проти Крістал Пелас, Забарний з Борнмутом зіграє проти Саутгемптона та інші матчі 25 туру АПЛ

У суботу, 15 лютого, відбудеться низка матчів в межах 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Ігровий день розпочнеться о 14:30 матчем лондонського Арсенала та Лестера. Через травми атакувальні можливості "канонірів" звузились до Ітана Нванері, Рахіма Стерлінга та Леандро Троссара. Олександр Зінченко майже не має ігрової практики цього сезону, проте може вийти на поле на незвичній для себе позиції через брак футболістів.

О 17:00 Борнмут разом з Іллею Забарним зіграє проти Саутгемптона. Окрім того, Брентфорд в гостях зустрінеться з Вест Гемом, а на полі може з'явитись хавбек "бджіл" Єгор Ярмолюк.

Закриватиме ігровий день поєдинок між Евертоном та Крістал Пелас, а у складі "ірисок" очікується поява захисника збірної України Віталія Миколенко.

Розклад матчів 25 лютого:

14:30 Лестер – Арсенал

17:00 Астон Вілла – Іпсвіч

17:00 Вест Гем – Брентфорд

17:00 Манчестер Сіті – Ньюкасл

17:00 Саутгемптон – Борнмут

17:00 Фулгем – Ноттінгем Форест

19:30 Крістал Пелас – Евертон

Зазначимо, що тур стартував вчора розгромною поразкою Челсі від Брайтона.