Форвард Реала з Люксембургом не зіграє

21-річний форвард збірної Сербії та мадридського Реала Лука Йович отримав травму в матчі відбору на Євро-2020 проти національної команди Португалії (2:4).

Про це повідомляє sport.ua.

Йович вийшов на заміну на 87-й хвилині поєдинку і до завершення матчу встиг посилити травму, отриману під час підготовки до гри.

Лікарі збірної Сербії прийняли рішення поберегти Йовича і не використовувати його в наступному матчі відбору на Євро-2020 проти збірної Люксембургу, який відбудеться у вівторок, 10-го вересня.

Раніше, збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020.