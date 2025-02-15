ФА висунула обвинувачення тренеру Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот може отримати дискваліфікацію за підсумками матчу з Евертоном, в якому його команда втратила перемогу.

Про це повідомляє ESPN.

Футбольна асоціація висунула низку обвинувачень нідерландському фахівцю. Так, організація потребує відповіді на доповідь рефері Майкла Олівера, який зафіксував у протоколі матчу нецензурні вирази на свою адресу з боку Слота.

Окрім того, ФА вважає, що фахівець не зміг забезпечити належну поведінку своїх підопічних, які відреагували на святкування Дукуре другого гола перед вболівальниками "червоних".

Слот та представники Ліверпуля мають три дні, щоб відповісти на висунуті звинувачення, після чого дисциплінарний комітет обере санкцію для тренера.

Зазначимо, що вчора стартував 25 тур АПЛ, в якому Брайтон розгромно переміг Челсі.