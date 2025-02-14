Два лижники влаштували акцію протесту проти росіянина Большунова

Два лижники вийшли на нагородження марафону Sudtirol Moonlight Classic в Італії зі стрічками у кольорах українського прапору на руках.

Про це повідомляє Athletes for Ukraine.

Нагадаємо, організатори допустили до участі в гонці титулованого російського лижника Олександра Большунова. Він у березні 2022 року взяв участь у мітингу на підтримку війни проти України, який був присвячений річниці анексії Криму. У підсумку триразовий олімпійський чемпіон Sudtirol Moonlight Classic виграв.

В знак протесту проти участі Большунова у гонці італієць Лоренцо Бузін і шведка Малін Бьор’єшо вийшли на церемонію нагородження призерів гонки з пов’язками у кольорах українського прапору на руках.

Зазначимо, що спочатку Большунов був заявлений на гонку під російським прапором, проте згодом триколор з протоколу прибрали. Для титулованого лижника це була перша міжнародна гонка після відсторонення росіян у лютому 2022 року. Sudtirol Moonlight Classic відбувалася не під егідою Міжнародної лижної федерації (FIS).