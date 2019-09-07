Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України розгромила Литву в матчі відбору на чемпіонат Європи-2020.

У першому таймі команда Андрія Шевченка забила двічі. Спершу після класного пасу від Марлоса відзначився Олександр Зінченко, а потім півзахисник Шахтаря до асісту додав ще й забитий м'яч, який став для нього дебютним у футболці національної збірної України.

У другій половині зустрічі прекрасним далеким ударом з-за меж штрафного майданчика оформив розгром Руслан Малиновський.

Таким чином, збірна України здобула вже четверту перемогу в п'яти матчах відбору на Євро. Команда Шевченка набрала 13 очок і тепер випереджає Люксембург на 9 балів.

Наступний матч у відборі Україна проведе 11 жовтня - в цей день синьо-жовті зустрінуться з Литвою в Харкові.

Вже у вівторок, 10 вересня, команда Шевченка в Дніпрі в товариському матчі битиметься із збірною Нігерії.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

Група В, 5-й тур

7 вересня

Литва - Україна 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Зінченко, 0:2 - 27 Мораес, 0:3 - Маліновський