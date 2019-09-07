Головний тренер збірної України подякував уболівальникам за підтримку в матчі з Литвою

Джерело - УАФ.

Звільнення українських полонених і моряків важливше ніж перемога збірної України над Литвою у кваліфікації до Євро-2020.

Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко.

"Перш за все хотілося б подякувати вболівальникам, які приїхали з України підтримати команду. Хоч і невеликий стадіон, але, думаю, дуже багато вболівальників приїхало. Дякую за таку підтримку", - сказав Шевченко.

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"Друге, напевно, більш важливо, ніж наша гра, що сьогодні були звільнені наші військовополонені, моряки та інші хлопці. Відбувся обмін, ми теж за цим всім стежили. Думаю, це важлива подія сьогодні для України. Все закінчиться і буде добре ", - підсумував головний тренер збірної.

Нагадаємо, Пятов провів 90-й матч у складі збірної України.