Неймар врятував Бразилію від поразки у матчі з Колумбією

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі в американському місті Маямі національні збірні Бразилії та Колумбії зіграли внічию.
Бразильці відкрили рахунок в матчі, але потім двічі пропустили від одноклубника Руслана Маліновського Луїса Муріеля. Врятував від поразки Бразилію гол Неймара.
Контрольний матч
6 вересня
Бразилія - Колумбія 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 19 Каземіро, 1:1 - 25 Муріель (пен), 1:2 - 34 Муріель, 2:2 - 58 Неймар
Раніше, Ювентус пропонував за Неймара 100 млн євро і Дибалу.
Нагадаємо, Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною.