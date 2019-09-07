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Неймар врятував Бразилію від поразки у матчі з Колумбією

Сьогодні 09:39 420 0
За Колумбію дубль оформив Муріель
Неймар врятував Бразилію від поразки у матчі з Колумбією
#Колумбія, #Бразилія

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі в американському місті Маямі національні збірні Бразилії та Колумбії зіграли внічию.

Бразильці відкрили рахунок в матчі, але потім двічі пропустили від одноклубника Руслана Маліновського Луїса Муріеля. Врятував від поразки Бразилію гол Неймара.

Контрольний матч
6 вересня

Бразилія - Колумбія 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 19 Каземіро, 1:1 - 25 Муріель (пен), 1:2 - 34 Муріель, 2:2 - 58 Неймар

Раніше, Ювентус пропонував за Неймара 100 млн євро і Дибалу.

Нагадаємо, Мессі може самовільно розірвати контракт із Барселоною.

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