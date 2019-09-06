Ювентус пропонував за Неймара 100 млн євро і Дибалу

Неймар міг перейти до Ювентуса

Ювентус був готовий заплатити за нападника французького Парі Сен-Жермен і національної збірної Бразилії Неймара 100 млн євро, а також включити в угоду Пауло Дібалу.

Про це повідомляє ВВС.

Дана пропозиція не влаштувала чемпіона Франції, який розраховував отримати за бразильця більш солідну суму.

Зауважимо, 27-річний бразилець через травму ще жодного разу не виходив на поле за ПСЖ. Однак, джерело вважає, що Неймар не грав через своє можливе повернення до Барселони. У підсумку, два клуби так і не змогли домовитися про трансфер.