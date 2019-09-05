Новачок Шахтаря Вітао попрощався з Палмейрасом

Попрощався з колишнім клубом

19-річний центральний захисник Вітао, який кілька днів тому підписав 5-річний контракт з Шахтарем, попрощався в соцмережах зі своїм колишнім клубом - Палмейрасом.

Про це повідомляє sport.ua.

"Дякую за все, Палмейрас! З 2015 року я пишався можливістю носити цю футболку і представляти цей великий бразильський клуб. Спасибі всім, хто допоміг мені і був частиною цієї мрії з самого початку, допомагаючи мені вийти на професійний рівень. Прийшов час почати новий цикл в моїй кар'єрі. Навіть в такому молодому віці, 19 років, мені випала нагода пограти в Європі. Шахтар завжди відкритий для бразильців, які створювали і створюють історію клубу. Спасибі всім, хто допоміг мені здійснити мрію", - написав Вітао в Instagram.

Нагадаємо, за неофіційною інформацією трансфер Вітао обійшовся Шахтарю в 4 мільйони євро. Цю суму "гірники" віддали за 60% економічних прав на футболіста.