Маркізіо залишив російський клуб

33-річний італійський півзахисник Клаудіо Маркізіо більше не є гравцем Зеніта.
Про це повідомив Зеніт на своїй сторінці у Twitter.
The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) July 1, 2019
Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Через проблеми з коліном Маркізіо в минулому сезоні провів за Зеніт всього 15 матчів і забив 2 голи.
Маркізіо перейшов в Зеніт в статусі вільного агента влітку 2018 року після того, як його контракт з Ювентусом закінчився. За туринський клуб він сумарно провів 389 матчів і забив 37 голів.
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Джерело - sport.ua.