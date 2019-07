Маркізіо залишив російський клуб

33-річний італійський півзахисник Клаудіо Маркізіо більше не є гравцем Зеніта.

Про це повідомив Зеніт на своїй сторінці у Twitter.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ