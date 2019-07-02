Маркізіо залишив російський клуб

Італієць залишив Росію

33-річний італійський півзахисник Клаудіо Маркізіо більше не є гравцем Зеніта.

Про це повідомив Зеніт на своїй сторінці у Twitter.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) July 1, 2019

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Через проблеми з коліном Маркізіо в минулому сезоні провів за Зеніт всього 15 матчів і забив 2 голи.

Маркізіо перейшов в Зеніт в статусі вільного агента влітку 2018 року після того, як його контракт з Ювентусом закінчився. За туринський клуб він сумарно провів 389 матчів і забив 37 голів.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Раніше повідомлялося, що екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб не планує розглядати пропозиції з Росії.

Джерело - sport.ua.