Вернидуб: Варіанти з Росії розглядати не планую

Екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб не планує розглядати пропозиції з Росії.

Про це він зазначив сайту zbirna.com.

"Варіанти з Росії розглядати не планую. Поки між нашими країнами нічого не зміниться - так точно. А це, як мені здається, найближчим часом не станеться.

Головна частина мого райдера - тренерський штаб. У мене є 3-4 вірних і кваліфікованих помічника, які пішли разом зі мною з Зорі, хоча, напевно, могли залишитися. Ціную їх відданість і вважаю обов'язковим запропонувати йти далі разом", - зазначив Юрій Вернидуб.