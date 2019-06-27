Паст: Нині лише в Олександрії практикують тест Купера

Тест Купера не популярний

Зараз тільки в Олександрії практикують тест Купера і тому футболісти можуть відбігати три тайми.

Про це сказав голкіпер Десни Євген Паст, повідомляє сайт УПЛ.

"У порівнянні з минулим сезоном є зміни в тренувальному процесі - більше бігаємо. Хоча, зрозуміло, не так, як було за радянських часів або навіть в 90-х: тепер майже у всіх українських командах, можна сказати, "лайт-режим" тренувань. Максимум - біг 5х300 без всяких Купер. Зараз, здається, тільки в Олександрії практикують тест Купера, тому у них така фізична підготовка - вони і три тайми відбігають", - сказав Паст.

Раніше повідомлялося, що Десна зіграє з лідером вірменського футболу.

Нагадаємо, що Десна обговорює з Шахтарем оренду лівого захисника Едуарда Соболя.

Джерело - УПЛ.