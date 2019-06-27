Десна бажає орендувати захисника Шахтаря

Соболь може переїхати до Чернігова

Десна обговорює з Шахтарем оренду лівого захисника Едуарда Соболя.

Про це повідомляє Football.ua.

Захисник збірної України належить гірникам з 2013 року, але постійно знаходиться в оренді. У кар'єрі Соболя були донецький Металург, Металіст, Зоря, празька Славія і Яблунець.

У сезоні-2018/19 Едуард зіграв в 27 матчах за Яблунець, відзначившись голом і трьома ассистами.

Також на рахунку захисника 11 матчів і одна результативна передача за збірну України.

Нагадаємо, Фаворов відправився на перегляд у Дебрецен.

Раніше повідомлялося, що Денис Фаворов став найкращим гравцем Десни за підсумками сезону.

Джерело - football.ua.