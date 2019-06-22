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Десна зіграє з лідером вірменського футболу

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Зіграють три спаринги на першому зборі
Десна зіграє з лідером вірменського футболу

Чернігівський клуб Десна розпочав підготовку до старту в чемпіонаті УПЛ сезону 2019/20.

Повідомляє сайт чернігівського клубу.

Підопічні Олександра Рябоконя 21 червня зібралися в передмісті Києва в комплексі Crand Admiral. Перший підготовчий період пройде саме в цьому комплексі – до 27 червня команда буде готуватися в Ірпіні.

Команда зібралася в повному складі, включаючи і новачків – Владислава Калітвінцева та Віталія Приндета. Також з командою тренуються гравці молодіжної команди – Вовк, Мочуляк та Татаренко.

25 червня Десна проведе перший контрольний поєдинок – проти студентської збірної України, а вже наступного дня, 26 червня, матч проти представника Першої ліги – Черкащина-Академія.

28 червня Десна відправиться до Білорусі, де вже 29 червня проведе матч проти лідера вірменського футболу – ФК Арарат.

Нагадаємо, Фаворов відправився на перегляд у Дебрецен.

Раніше повідомлялося, що Денис Фаворов став найкращим гравцем Десни за підсумками сезону.

Джерело - ФК Десна.

#Десна, #Фаворов
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