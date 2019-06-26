Циганик: Є ще один клуб, який веде переговори з 2+2

Крім того 2+2 буде транслювати Динамо, Зорею і Дніпром-1

Ігор Циганик впевнений, що 2+2 буде і надалі транслювати УПЛ, також зараз є ще один клуб, який веде переговори з телеканалом щодо трансляцій своїх домашніх матчів.

Про це сказав сам журналіст.

"На цей момент у 2+2 підписані контракти с Динамо, Зорею і Дніпром-1. Крім того, є ще один клуб, який веде переговори з 2+2, але поки не можу назвати його, бо ще не підписані всі документи. Дуже цікаво, як поведе себе Прем’єр-ліга. Переконаний, 2+2 буде транслювати матчі чемпіонату України наступного сезону. Якщо клуби не зможуть реалізувати те, що прописано в контракті з каналом, вони будуть платити штрафні санкції, якщо зайдуть в єдиний пул",- сказав Циганик.

Нагадаємо, у сезоні 2018/2019 було три транслятори матчів УПЛ, серед яких Медіа Група Україна (Шахтар, Маріуполь, Десна, Ворскла, Олімпік, Арсенал-Київ, Чорноморець, Олександрія, ПФК Львів), Медіа Группа 1+1 (Зоря, Динамо), а також ZIK (Карпати).

Наступний сезон розпочнеться поєдинком за Суперкубок України між Шахтарем та Динамо — гра відбудеться в Одесі 28 липня.

Джерело - Чемпіон.