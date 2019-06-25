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Основний голкіпер Динамо відновився після травми

Сьогодні 13:05 533 0
Денис Бойко готовий до нового сезону
Основний голкіпер Динамо відновився після травми

Голкіпер Динамо Денис Бойко повертається до тренувань.

Денис Бойко отримав травму плеча у маті проти Шахтаря. Після цього він протягом трьох місяців перебував поза грою. Наразі лікарі дозволили 31-річному гравцю повернутися до тренувань.

Голкіпер вже пройшов адаптаційний період, під час якого він проводив тренування зі зниженими навантаженнями. Однак до збору Динамо в Австрії голкіпер буде повністю готовим.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - xsport.ua.

#Бойко, #Динамо, #футбол
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