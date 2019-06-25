Голкіпер Динамо Денис Бойко повертається до тренувань.
Денис Бойко отримав травму плеча у маті проти Шахтаря. Після цього він протягом трьох місяців перебував поза грою. Наразі лікарі дозволили 31-річному гравцю повернутися до тренувань.
Голкіпер вже пройшов адаптаційний період, під час якого він проводив тренування зі зниженими навантаженнями. Однак до збору Динамо в Австрії голкіпер буде повністю готовим.
Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.
Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.
Джерело - xsport.ua.