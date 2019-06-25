Денис Бойко готовий до нового сезону

Голкіпер Динамо Денис Бойко повертається до тренувань.

Денис Бойко отримав травму плеча у маті проти Шахтаря. Після цього він протягом трьох місяців перебував поза грою. Наразі лікарі дозволили 31-річному гравцю повернутися до тренувань.

Голкіпер вже пройшов адаптаційний період, під час якого він проводив тренування зі зниженими навантаженнями. Однак до збору Динамо в Австрії голкіпер буде повністю готовим.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - xsport.ua.