30 червня буде відомий господар чемпіонату світу

Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу в 2021 році.

Про це повідомив голова Федерації міні-футболу Києва Сергій Харченко.

Конкурент столиці України - столиця Сенегалу Дакар. Рішення, де пройде чемпіонат світу, буде прийнято 30 червня.

"Шановні члени виконавчого комітету WMF! Світова спільнота міні-футболу в очікуванні 30 червня і прийняття рішення про місце проведення Чемпіонату світу 2021. Київ або Дакар?

Віталій Кличко - мер Києва, легенда світового спорту.

Сергій Бубка - член виконавчого комітету МОК, президент національного олімпійського комітету України, легенда світового спорту.

Андрій Павелко - член виконавчого комітету УЄФА, президент федерації футболу України!

Вікторія Кіосе - міс-Україна, амбасадор Євро-2018 і посол чемпіонату світу 2021.

Андрій Шевченко - головний тренер національної збірної України з футболу, легенда світового футболу.

Олександр Усик - абсолютний чемпіон світу.

Ми об'єднаємо всі можливості! І якщо чемпіонат світу з міні-футболу 2021 буде в Києві, ми обіцяємо що це буде дуже сильне шоу та івент. Команда мера Києва Віталія Кличка вміє працювати і досягати результату!

Довірте справу Федерації міні-футболу України! Ми готові! ", - написав на своїй сторінці в Фейсбуці голова Федерації міні-футболу Києва Сергій Харченко.

Раніше повідомлялося, що Федерація міні-футболу Києва підбила підсумки року.

Нагадаємо, Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва.

Джерело - sportarena.com.