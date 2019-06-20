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Манчестер Юнайтед планує витратити 100 млн євро на трансфери

Сьогодні 18:13 204 0
Поки що, Червоні дияволи витратили 15 мільйонів
Манчестер Юнайтед планує витратити 100 млн євро на трансфери

Керівництво Манчестер Юнайтед виділило на підписання нових гравців 100 мільйонів фунтів.

Про це повідомляють джерела ESPN.

Трансферний бюджет Червоних дияволів може бути збільшений коштом від продажу власних футболістів. Великі гроші потенційно можна виручити за Поля Погба, Давида Де Хеа і Ромелу Лукаку, яких цього літа активно проводжають в інші клуби.

Поки манкуніанці з виділеної сотні витратили тільки 15 мільйонів фунтів на підписання вінгера Суонсі Даніела Джеймса. Також найближчим часом Юнайтед може укласти угоду про перехід захисника Крістал Пелас Аарона Ван-Біссакі за 55 мільйонів.

Головному тренеру команди Оле-Гуннару Сульшеру приписують інтерес до захисника Лестера Гаррі Магуайра і півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Нагадаємо, що новий контракт до 2021 року з клубом підписав іспанський вінгер Хуан Мата.

Джерело - ESPN.

#Манчестер Юнайтед, #трансфери, #100 мільйонів
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