Андронов: Гравець Динамо порушив основне правило футболу

Гравець киян міг принести перемогу своїй збірні

Футболіст київського Динамо Дерліс Гонсалес порушив основне правило футболу.

На це звернув увагу у своєму Твіттері російський коментатор Олексій Андронов, коментуючи нічию збірних Парагваю та Аргентини на Кубку Америки.

Зокрема, він висловив свою думку про нереалізований пенальті футболіста Динамо Дерліса Гонсалеса.

"Основне правило футболу - ніколи пенальті не повинен бити гравець, який його заробив (с) Улі Хенесс", - написав Андронов.

Нагадаємо, що у першому турі Копа Америки колумбійці переграли аргентинців, а у другому - зіграла внічию з Парагваєм.

Джерело - dynamomania.com.