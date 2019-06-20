Знову Аргентина не змогла перемогти на Копа Америки

Цього разу на шляху стали парагвайці

У другому турі групи В Копа Америки Аргентина зіграла внічию з Парагваєм.

У першому таймі парагвайці завдяки голу Санчеса повели у рахунку. Після перерви Мессі, реалізувавши пенальті, рахунок зрівняв. Міг Парагвай вирвати перемогу, але Гонсалес не реалізував пенальті - голкіпер аргентинців Армані парирував удар у нижній лівий від себе кут воріт.

Це для Аргентини перше очко на турнірі і вона перебуває на останній сходинці турнірної таблиці групи В.

Копа Америки.

Група В.

Другий тур

Аргентина - Парагвай 1:1

Голи: 0:1 – 37 Санчес, 1:1 - 57 Мессі (пен)

Не реалізований пенальті: 62 Гонсалес (Парагвай)

Нагадаємо, що у першому турі колумбійці переграли аргентинців, а Парагвай зіграв внічию з Катаром.

Джерело - Чемпіон.