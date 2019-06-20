Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті

Українець залишається у Манчестер Сіті ще на 5 років

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко підписав новий договір з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє championat.com

Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про контракт має бути оголошено вже 20 червня.

22-річний українець часто виходить грати на позиції лівого захисника, де конкурує за місце в стартовому складі команди з Бенжаменом Менді. Тренери містян не приховують, що дуже задоволені грою Зінченка.

У сезоні, що завершився Зінченко зіграв на клубному рівні 29 матчів. На рахунку футболіста 1 забитий м'яч і 5 результативних передач. Всього у складі Манчестер Сіті він зіграв 37 матчів у внутрішніх англійських турнірах, у всіх цих іграх містяни здобули перемоги.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко відвідав Москву під час відпустки.

Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.

Джерело - sport.ua.