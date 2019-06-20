Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко підписав новий договір з Манчестер Сіті.
Про це повідомляє championat.com
Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про контракт має бути оголошено вже 20 червня.
22-річний українець часто виходить грати на позиції лівого захисника, де конкурує за місце в стартовому складі команди з Бенжаменом Менді. Тренери містян не приховують, що дуже задоволені грою Зінченка.
У сезоні, що завершився Зінченко зіграв на клубному рівні 29 матчів. На рахунку футболіста 1 забитий м'яч і 5 результативних передач. Всього у складі Манчестер Сіті він зіграв 37 матчів у внутрішніх англійських турнірах, у всіх цих іграх містяни здобули перемоги.
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко відвідав Москву під час відпустки.
Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.
Джерело - sport.ua.