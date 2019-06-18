Гравець збірної України Олександр Зінченко перебуває у Москві

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поїхав у Москву до своєї мами, яка проживає там із вітчимом.

Як стало відомо, батьки Зінченка давно розлучилися. Батько гравця залишився у його рідному місті – Радомишлі. В свою чергу мама вийшла заміж за тренера дитячої команди Віктора Карпета, із яким згодом переїхала в Москву, де проживає до цих пір.

Відзначимо, що у 2015 році один із своїх м’ячі за збірну України Олександр присвятив вітчиму, який допомагав його розвивати його талант.

Раніше повідомлялося, що український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, який перебуває зараз у відпустці, відвідав Москву.

Нагадаємо, що Зінченко емоційно привітав збірну України з чемпіонством.

Джерело - footboom.com.