Реал представив свого четвертого новачка.

Про це повідомляє офіційний сайт вершкових.

Ним став французький захисник Ферлан Менді, за якого клуб заплатив 55 мільйонів євро.

👣🏟 Stepping out at the Bernabéu for the first time as a @RealMadrid player like... #WelcomeMendy pic.twitter.com/4PGepy1za1