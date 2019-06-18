Реал підсилився 18-річним вінгером Сантоса Родріго Гоесом.

Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

"Дякую Богові за все, що відбувається зі мною і моєю родиною. Дякую президента Флорентіно Пересу за надану довіру. Дякую всім уболівальникам за любов, сподіваюся, я зможу їх порадувати. Вперед, Мадрид", – розповів Гоес.