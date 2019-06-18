Реал підсилився 18-річним вінгером Сантоса Родріго Гоесом.
Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.
"Дякую Богові за все, що відбувається зі мною і моєю родиною. Дякую президента Флорентіно Пересу за надану довіру. Дякую всім уболівальникам за любов, сподіваюся, я зможу їх порадувати. Вперед, Мадрид", – розповів Гоес.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 45 млн євро.
В Бразилії Гоес провів 49 матчів на клубному рівні, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.
Відзначимо, що королівський клуб вже встиг підписати Едера Мілітао, Луку Йовича та Едена Азара.
Нагадаємо, Реал хоче придбати Погба до липня.
Джерело - football.ua.