Я впевнений у тому, що ми робимо: Мареска – про чутки щодо свого можливого звільнення з Челсі

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував чутки щодо свого можливого звільнення за підсумками поточного сезону, висловивши думку, що він збереже свою посаду.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

"Ми практично протягом усього сезону йдемо у топ-4 чи топ-5 АПЛ. Ми у зоні Ліги чемпіонів, куди дуже хочемо повернутися. Ми у півфіналі Ліги конференцій. Тож навіщо клубу міняти мене зараз?



Я впевнений у тому, що ми робимо і що треба робити далі. Звичайно, у нас були невдалі відрізки, але команда стає сильнішою", – сказав Мареска.