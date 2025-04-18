Я впевнений у тому, що ми робимо: Мареска – про чутки щодо свого можливого звільнення з Челсі
Енцо Мареска
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Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував чутки щодо свого можливого звільнення за підсумками поточного сезону, висловивши думку, що він збереже свою посаду.
Про це він сказав у коментарі Sky Sports.
"Ми практично протягом усього сезону йдемо у топ-4 чи топ-5 АПЛ. Ми у зоні Ліги чемпіонів, куди дуже хочемо повернутися. Ми у півфіналі Ліги конференцій. Тож навіщо клубу міняти мене зараз?
Я впевнений у тому, що ми робимо і що треба робити далі. Звичайно, у нас були невдалі відрізки, але команда стає сильнішою", – сказав Мареска.
Нагадаємо, що наразі Челсі йдем 6-м в турнірній таблиці АПЛ, маючи 54 очки. Напередодні команда також пробилася у півфінал Ліги конференцій, пройшовши за підсумками двох матчів польську Легію.