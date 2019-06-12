Менді офіційно став футболістом Реала

Мій профіль
Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі
Вчора 21:22 281
Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020
Вчора 20:39 1116
УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20
Вчора 20:22 484
Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України
Вчора 20:07 1564
Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах
Вчора 19:48 283
Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова
Вчора 16:45 1213
Каштру очолив Шахтар
Вчора 15:26 852
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Вчора 13:23 2516
Батька фіналіста чемпіонату світу вбили терористи ДНР
Вчора 12:47 13598
Збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу
11.06.2019 20:24 5397 1
Навколо спорту
Блоги
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
Вчора 18:38 547
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
Вчора 18:02 579
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Вчора 16:30 941
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
Вчора 15:37 775 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
Вчора 14:51 2319 1
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку Максим Буйдин
Вчора 14:23 1037 1
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 Valeriy Ruchka
11.06.2019 23:47 1153
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією Valeriy Ruchka
11.06.2019 23:10 1767
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії Valeriy Ruchka
11.06.2019 20:02 1007
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
11.06.2019 18:19 1055
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Червня 2019
23:47 Футбол Жіноча збірна України розписала нічию з Білоруссю 249
23:31 Футбол Манчестер Юнайтед презентував новачка 318
23:11 Футбол Збірна України вже перемагала однолітків з Південної Кореї 383
22:51 Футбол Менді офіційно став футболістом Реала 302
22:31 Футбол Голкіпер Челсі перейшов у Брагу 297
22:29 Хокей Бостон - Сент-Луїс: онлайн-трансляція останнього матчу фінальної серії НХЛ 153
22:10 Волейбол Україна знищила збірну Чехії у матчі в рамках Золотої Євроліги 292
21:55 Футбол Французька Ліга 1 змінить назву в наступному сезоні 360
21:39 Футбол Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19 411
21:22 Волейбол Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі 281
21:11 ММА Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів 273
20:55 Футбол Джулай і Босянок коментуватимуть фінальний матч ЧС-2019 U-20 між Україною та Кореєю 394
20:39 Гандбол Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020 1116
20:22 Футбол УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20 484
20:07 Волейбол Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України 1564
19:48 Теніс Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах 283
19:39 Футбол Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві 186
19:27 Футбол Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті найближчим часом 675
19:11 Футбол VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм 269
18:51 Футбол Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії 298
18:38 Блог УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка 547
18:31 Велоспорт Фрум пропустить Tour de France-2019 177
18:11 Футбол Реал офіційно представив нового футболіста 443
18:02 Блог Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга 579
17:51 Футбол Реал зацікавився гравцем Наполі 404

Менді офіційно став футболістом Реала

Вчора 22:51 302 0
Реал завершив всі заплановані трансфери тижня
Менді офіційно став футболістом Реала

Захисник збірної Франції Ферлан Менді став гравцем мадридського Реала. 

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст перейшов в Реал з французького Ліона. Угода з новим клубом розрахована на шість сезонів.

У минулому сезоні Менді зіграв за Ліон 44 матчі, забив 3 голи й віддав 3 результативні передачі. За збірну Франції Менді провів 2 матчі.

Нагадаємо, раніше Реал оголосив про трансфери Луки Йовича та Едена Азара.

Джерело - Офіційний сайт Реала.

#Менді, #контракт, #Реал
Коментарі ()