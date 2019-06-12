Менді офіційно став футболістом Реала

Захисник збірної Франції Ферлан Менді став гравцем мадридського Реала.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Футболіст перейшов в Реал з французького Ліона. Угода з новим клубом розрахована на шість сезонів.
👉 #WelcomeMendy pic.twitter.com/ALwDfxCHBx— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 12 июня 2019 г.
У минулому сезоні Менді зіграв за Ліон 44 матчі, забив 3 голи й віддав 3 результативні передачі. За збірну Франції Менді провів 2 матчі.
Нагадаємо, раніше Реал оголосив про трансфери Луки Йовича та Едена Азара.
Джерело - Офіційний сайт Реала.