Менді офіційно став футболістом Реала

Реал завершив всі заплановані трансфери тижня

Захисник збірної Франції Ферлан Менді став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст перейшов в Реал з французького Ліона. Угода з новим клубом розрахована на шість сезонів.

У минулому сезоні Менді зіграв за Ліон 44 матчі, забив 3 голи й віддав 3 результативні передачі. За збірну Франції Менді провів 2 матчі.

Нагадаємо, раніше Реал оголосив про трансфери Луки Йовича та Едена Азара.

Джерело - Офіційний сайт Реала.