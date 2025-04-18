Визначилися пари першого раунду плейоф Екстра-ліги: підсумкова таблиця

У п'ятницю, 18 квітня, матчами 22 туру завершилася регулярна частина футзальної Екстра-ліги сезону 2024/25.

Перемогу в регулярці здобула столична Аврора, яка не програла жодного матчу в чемпіонаті, набравши 60 очок, другою командою регулярного сезону став ще один київський колектив – чинний чемпіон ХІТ, а замкнув трійку найкращих хмельницький Сокіл.

Також до плейоф пробилися SkyUp Київ, Енергія, Ураган, Атлетик та Суха Балка.

Водночас Кардинал-Рівне, Любарт Луцьк, МСК Харків in.IT Львів виступи припинили.

Пари першого раунду плейоф були сформовані автоматично за класичною схемою – перша команда проти восьмої, друга проти сьомої і т.д. Серії триватимуть до двох перемог.

Перший раунд плейоф Екстра-ліги 2024/25 з футзалу

Аврора – Суха Балка

ХІТ – Атлетик

Сокіл – Ураган

SkyUp Київ – Енергія

Про дати матчів буде повідомлено пізніше.

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату Екстра-ліги

Нагадаємо, раніше визначився розклад чвертьфінальних матчів Кубку України з футзалу.