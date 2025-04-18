Динамо розгромило Оболонь у 25 турі УПЛ

Динамо переграло Оболонь у столичному дербі в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Початок зустрічі був за "пивоварами", які не використали хороші шанси, щоб відкрити рахунок. Спочатку голкіпер "біло-синіх" Нещерет відбив удар Бичека з середньої дистанції, а Ільїн на добиванні не влучив по порожніх воротах. Ще один 100% момент був у Стасюка – м'яч після його удару пройшов повз дальню стійку.

Динамо відповіло красивим ударом Ярмоленка після розіграшу штрафного (1:0). Для Андрія це був 113-й гол в УПЛ, півзахисник повторив рекорд Сергія Реброва за кількістю голів у чемпіонаті України за столичний колектив – по 113.

На старті другої половини гри Ванат заробив одинадцятиметровий, який впевнено реалізував (2:0). За 10 хвилин рахунок до розгромного довів Буяльський, який завдав потужного удару під поперечку воріт Марченка.

За рахунку 3:0 небезпечний момент створила Оболонь – Теслюк в падінні ефектно пробив по воротах Динамо після закидання Слободяна, однак м'яч потрапив у стійку.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 18 квітня

Динамо (Київ) – Оболонь (Київ) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Ярмоленко, 2:0 – 55 Ванат (пен), 3:0 – 67 Буяльський

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 71), Ярмоленко (Герреро, 64), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв (Волошин, 64) Ванат (Лучкевич, 81).

Оболонь: Марченко, Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк, Груша (Мединський, 77), Курко (Слободян, 63), Вітенчук (Мороз, 63), Устименко (Теслюк, 46), Бичек (Блізніченко, 63).

Попередження: Дубінчак (16), Ванат (57), Рубчинський (90+3) – Ільїн (29).

Динамо набрало 63 бали та продовжує лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату. Оболонь залишилась на 12-й позиції з 24 очками в активі.

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Олександрія на виїзді переграла Ворсклу.